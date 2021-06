È morto Salvatore Daniele, fratello di Pino: era il ragazzo sulla copertina dello storico album dell’artista

Il 56enne è stato trovato senza vita nella sua abitazione di San Giovanni Maggiore Pignatelli nel centro storico di Napoli

È morto Salvatore Daniele, fratello del grande e immenso Pino Daniele. Il 56enne, che come il musicista soffriva di problemi cardiaci, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di San Giovanni Maggiore Pignatelli nel centro storico di Napoli. Recentemente si era riparlato di lui per il possibile sgombero dell’abitazione in cui viveva e che aveva dato i natali anche a Pino Daniele.

Salvatore Daniele balzò agli onori delle cronache finendo sulla copertina di uno degli album storici del fratello, Terra Mia, nel 1977, che contiene anche la celebre “Napule è’. L’altro fratello di Salvatore, Nello, ha pubblicato su Facebook una foto a lutto per ricordarlo, ricevendo tanti commenti di cordoglio.

