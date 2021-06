A Jodie Foster la Palma d’Oro d’onore del Festival di Cannes

Jodie Foster riceverà la Palma d’Oro d’onore durante la cerimonia di apertura della 74esima edizione del festival cinematografico di Cannes, martedì 6 luglio. Foster sarà presente alla cerimonia e riceverà il premio che negli anni passati è stato assegnato ad altre personalità del cinema come Jeanne Moreau, Bernardo Bertolucci, Jane Fonda, Jean-Paul Belmondo e Alain Delon. Nelle sue motivazioni per il premio, il festival ha sottolineato il “brillante viaggio artistico” dell’attrice, regista e produttrice americana, “una personalità unica fortemente impegnata su alcune delle principali questioni del nostro tempo”. “Cannes è un festival a cui devo tanto, mi ha completamente cambiato la vita”, ha dichiarato Jodie Foster, che ha partecipato per la prima volta nel 1976 per la prima mondiale di Taxi Driver di Martin Scorsese, film risultato poi Palma d’Oro. “Anche se avevo già diretto prima, la mia prima volta da regista sulla Croisette è stato un momento per me decisivo. Mostrare uno dei miei film qui è sempre stato un mio sogno. Sono lusingata che Cannes abbia pensato a me”. Nella serata inaugurale del festival, la cui giuria sarà presieduta da Spike Lee, verrà proiettato in anteprima mondiale il film Annette di Leos Carax con Adam Driver e Marion Cotillard.

