Serena Enardu al vetriolo con Pago: ‘Sei becero! Sono imbarazzata per te. Abbi il coraggio di dire perché ti ho sbattuto fuori di casa’

Arriva la dura replica dell’ex tronista dopo le rivelazioni del cantante sul loro addio. La mora affida al social le sue parole: sarebbe stata lei a cacciarlo di casa

Serena Enardu è una furia. Si scaglia contro Pago e le sue parole sono al vetriolo. Arriva la dura replica dopo le rivelazioni del cantante sul loro addio, messe nero su bianco nel suo libro “Vagabondo per amore” in uscita il prossimo 16 giugno e anticipate da Chi. Stando al racconto di Pacifico Settembre la nuova rottura sarebbe arrivata dopo aver scoperto che tra Serena e Alessandro Graziani non c’era stato un semplice flirt, ma una vera e propria storia d’amore.



“Sei becero! – sottolinea la sarda – Abbi il coraggio di dire perché ti ho sbattuto fuori di casa!”. “Stamattina mi aspettavo di tutto ma non di svegliarmi con l’intervista di Pago su Chi in cui racconta una manica di fesserie (in realtà l’articolo in questione riporta uno stralcio del libro, non è una vera e propria intervista, ndr) “, dice Serena Enardu.

E aggiunge: “Mi spiace perché capisco che è per vendere il libro, perché si legge dall’articolo che è una propaganda meschina per la vendita del libro, dove deve svelare questo mistero di Pulcinella. Sono veramente imbarazzata per te, credimi”.

La Enardu spiega il motivo per cui prova imbarazzo per il suo ex: “Perché almeno una volta potevi avere il coraggio di raccontare la verità sul perché ci siamo lasciati, anzi sul perché ti ho sbattuto fuori di casa prima del giorno in cui tu prendesti il telefono per trovarti una scusa mediocre come quella che hai scritto”.

Serena poi conclude: “Non ci siamo lasciati, mi dispiace per chi ha perso tempo a scrivere quest’intervista, non oso immaginare quante altre caz*ate ci sono scritte sul libro! Se mi volevi mandare una lettera di addio potevi scrivermela, non importava scrivere un libro, che poi sulla copertina dietro ha un prezzo, che devono pagare gli altri. Sei becero!”.





Annamaria Capozzi, Gossip.it