Oggi Rai Movie ricorda Alberto Sordi

A cent’anni della nascita di Alberto Sordi il programma “MovieMag”, in onda alle 23.05 su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), celebra l’attore con un montaggio di scene di film, documenti d’epoca e il ricordo di Carlo Verdone. “Pochi lo sanno ma era coltissimo, un grande conoscitore di arte ed era molto dolce”: Alessandro Gassman, protagonista del faccia a faccia con Federico Pontiggia, descrive così Sordi. Poi parla anche dei suoi ultimi impegni, dei progetti futuri, riflettendo sulla situazione attuale del cinema.

Questa settimana due i film in uscita sulle principali piattaforme on demand: “In viaggio verso un sogno“, scritto e diretto da Tyler Nilson e Michael Schwartz e “Bar Giuseppe” di Giulio Base con Ivano Marescotti e Virginia Diop. Dalle sale virtuali alle arene estive. Valerio Carocci, presidente dell’Associazione Piccolo Cinema America, illustra la storica rassegna di cinema di piazza in programma dal 3 luglio al 30 agosto a Roma.

Cosa hanno in comune Novecento, Les Enfants du Paradis e Kill Bill? Lo spiega Alberto Farina nella rubrica See You Next Wednesday, che questa settimana ha come tema la storia dei film distribuiti in sala in due parti distinte.

Simon&TheStars nel suo cineoroscopo legge il cielo dei vari segni zodiacali attraverso i film di Rai Movie.