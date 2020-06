Pago: ‘Ecco cosa ho scoperto su Serena, lei e Alessandro Graziani non hanno avuto un semplice flirt’

Pago confessa perché è finita di nuovo con Serena Enardu. “Ecco cosa ho scoperto su Serena”, fa sapere. Il cantante svela i motivi della rottura con l’ex tronista, mette tutto nero su bianco nel suo libro, “Vagabondo per amore”, in uscita il 16 giugno, del quale Chi pubblica la succosa anticipazione. E’ stato costretto a cambiare in corsa il capitolo dedicato alla mora, che si è così trasformato un una lettera d’addio alla donna che gli ha fatto battere il cuore. Pacifico Settembre ha scoperto che la relazione di Serena con l’ex tentatore Alessandro Graziani non è stata un semplice flirt…

“…Cara Serena, ho smesso dentro me di chiamarti amore. E’ il 22 aprile. Il mio cuore non batte più come prima. Nei capitoli consegnati a febbraio, prima del Coronavirus, ‘Tu lo sai’, che ero pronto a convolare a nozze. La quarantena è una vera prova d’amore per ogni coppia che decide di superare insieme un momento drammatico. E noi, noi no. Siamo quelli che non ce la facciamo, non ce la faremo o forse siamo quelli semplicemente siamo destinati a non stare insieme”, inizia così Pago nella sua lettera.

Il cantautore 48enne spiega che sono tornate tutte le vecchie problematiche, mai effettivamente cancellate, con la rabbia di prima, “problemi che hanno poco a che fare con l’amore”, precisa. Tornato il silenzio e persa l’intimità, loro si sono smarriti. Ma a far esplodere il rapporto è stato altro.

“Premesso: questo tsunami mi ha ucciso ancora una volta perché mi sono scontrato dinanzi alla mancanza di verità, dinanzi all’omertà. E non me lo aspettavo, c…o. Non me lo aspettavo. L’11 maggio il crollo”, spiega Pago.

Poi arriva la rivelazione clamorosa: “Succede qualcosa dal quale non si può più tornare indietro. I vecchi tempi sono tornati o forse non sono mai andati via per te. Ti chiudi in bagno. Il tuo cellulare però resta fuori. Non lo avrei mai fatto. Non l’ho mai fatto. Sono un buono. Chi mi conosce lo sa. Non resisto. Prendo lo smartphone in mano e lo sblocco. Guardando la lista dei messaggi su WhatsApp, corro velocemente sotto il nome ‘Ale’ con accanto un emoticon con un orsetto. Già, non ci volevo credere. Quello che leggo, quello che ascolto – ebbene sì anche gli audio – è un qualcosa che non mi fa nemmeno male. E’ solo una realtà di m… che devo accettare”.

Pacifico Settembre continua il racconto di un momento che lo ha devastato: “Serena, tu non hai avuto un flirt di due giorni, in Sardegna con questo ragazzo come mi hai voluto far credere. Ma è stata una vera storia d’amore. E il tutto succede- va, combaciando le date, proprio nel periodo in cui volevi tornare con me. Quando sei uscita dal bagno, quel telefono l’ho lanciato sul lavandino. Ti ho guardato e ti ho detto: ‘Menomale che mi avevi detto tutto’. La frase che non scorderò mai, però, è una: ‘Ci sono stata più volte’”…

Era convinto che tra la Enardu e Graziani tutto si fosse consumato in un solo incontro, purtroppo così non è stato. Per questo ha tagliato con Serena. “Perché alla fine sono tornato a essere un vagabondo, senza casa e senza amore. Ho sbagliato, mi sono fidato. Nella mia vita mi sono sempre fidato e l’ho presa in quel posto. Ma con lei no. Lei era il grande amore della mia vita”, sottolinea ancora Pago che con questa lettera chiude il suo libro in cui racconta tutto se stesso.

Gossip.it