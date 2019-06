Tiziano Ferro, nel 2020 ritorno in stadi

Dodici concerti, il via al TZN 2020 da Lignano il 30 maggio

Dopo l’annuncio dell’uscita del nuovo disco di inediti, prevista per il 22 novembre, arriva anche l’annuncio del ritorno negli stadi italiani il prossimo anno per il “TZN 2020“, che sarà l’occasione per presentare dal vivo “Accetto Miracoli”. Dodici i concerti che lo vedranno protagonista a partire dal 30 maggio 2020 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (Ud). Il tour farà poi tappa il 5 giugno a Milano, l’11 a Torino, il 14 a Padova, il 17 a Firenze, il 20 ad Ancona, il 24 a Napoli, il 27 a Messina per poi trasferirsi il 3 luglio a Bari (sede del concerto da confermare), il 7 luglio a Modena, l’11 in Sardegna a Cagliari Fiera e concludersi il 15 a Roma. La messa in vendita generale dei biglietti partirà alle 11 di lunedì 17. Intanto è in radio il singolo Buona (Cattiva) Sorte, il primo estratto da Accetto Miracoli, su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia).

Ansa