“Storie italiane”, Andrea Delogu si commuove ricordando il padre: “Era un eroe”

Andrea Delogu è stata ospite a Storie italiane. L’intervista di Eleonora Daniele è partita subito con un filmato tratto da un servizio del TG2 risalente al lontano 1981, relativo ad un’intervista rilasciata dal papà a San Patrignano, che ha fatto commuovere la Delogu: “E’ incredibile! Come avete fatto a trovare questo video? Non lo avevo mai visto! E’ del 1981, un anno prima della mia nascita. Mio padre aveva iniziato il suo percorso… […] Lui era un eroe. Mi ha insegnato a non arrendermi mai”.

Poi è arrivato il momento dedicato alla sua storia d’amore con l’attore Francesco Montinari che, come sottolineato da Eleonora Daniele, non è sempre stata rose e fiori. Andrea Delogu ha confermato di essere stata lasciata per ben due volte e, commossa, ha detto: “Scusa… sono innamorata come una cretina!”. “All’inizio – raccontando la storia con Montanari – non volevo legarmi ad un uomo così famoso perchè io sono molto gelosa e possessiva. La prima volta l’ho visto circondato da ragazze! […] l’ho rifiutato per un po’ ma lui ha continuato a corteggiarmi, non ha mollato. Sono uscita con lui e non ho capito più niente: mi sono innamorata”.

Andrea Delogu infine ha rivelato di aver scoperto solo all’età di 26 anni di soffrire di dislessia: “Mi definisco felicemente dislessica”.

