Stanotte ci sarà, su Rai1, un nuovo appuntamento con “S’è fatta notte”

Stanotte alle 24:00 su Rai 1, nuovo appuntamento con ‘S’è fatta notte’, programma condotto da Maurizio Costanzo.

Ospite della puntata Leo Gullotta, che si racconterà ad un amico di vecchia data. Nella sua straordinaria carriera lunga 54 anni ci sono il teatro, il cinema, la televisione e il doppiaggio. Talento eclettico il suo, corredato da tanto impegno e altrettanto studio.

Con lui Emanuela Aureli, artista talentuosa e poliedrica, che racconta la sua nuova vita, piena di sorprese inaspettate: “avevo promesso a me stessa che non mi sarei più innamorata perché avevo sofferto troppo. Poi è arrivato Sergio e mi ha fatto cambiare idea e il nostro piccolo Guido ha reso la famiglia perfetta. Oggi posso dire di non essere mai stata così felice”.