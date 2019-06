Ellen Page e il bacio alla moglie Emma Portner per festeggiare il mese del Pride

L’attrice festeggia l’inizio del mese in cui la comunità LGBT ricorda che gli stessi diritti dovrebbero essere garantiti a tutti, baciando la moglie ballerina. «Condividendo l’amore», scrive. Le due sono sposate dal 2018

Giugno è il mese del Pride, il mese in cui la comunità LGBT ricorda che gli stessi diritti dovrebbero essere garantiti a tutti, indipendentemente dall’orientamento sessuale. È il mese in cui la sfilata del Gay Pride invade le vie di diverse città del mondo, rivendicando «l’orgoglio omosessuale». Così l’attrice Ellen Page festeggia l’inizio del mese condividendo una bellissima foto in bianco e nero in cui bacia la moglie, Emma Portner.

«Buon Pride, condividendo l’amore», scrive la 31enne. Le due si sono incontrate a metà 2017 ed è stato il classico colpo di fulmine. Emma, 24, fa la ballerina (è nota soprattutto per aver partecipato a un video di Justin Bieber, quello di Life is Worth Living), Ellen l’ha vista in una clip che girava sui social: «Ho pensato, dannazione, questa ragazza è così talentuosa e così bella. Ho capito che eravamo due spiriti affini», ha raccontato la star di Juno al New York Times.

E il 3 gennaio 2018 le due erano già sposate. Oggi l’attrice ha raccontato di «adorare» l’essere sposata. «Sono diventata quel tipo di persona», ha raccontato di recente, «che va a spasso col suo cane, incontra la gente e finisce per parlare di sua moglie. Gli faccio vedere le nostre foto su Instagram». Lei ha fatto coming out nel giorno di San Valentino del 2014, durante il gala annuale dell’associazione Human Rights Campaign, con queste parole: «Sono qui oggi perché sono gay. E perché forse posso fare la differenza nell’aiutare altri a vivere in modo più facile e pieno di speranza. Innanzitutto io sento di avere un dovere personale e una responsabilità sociale. Ma lo faccio anche egoisticamente, perché sono stanca di nascondermi. E sono stanca di mentire per omissione. Per anni ho sofferto perché avevo paura di dichiararmi. Hanno sofferto il mio spirito, la mia salute mentale, le mie relazioni».

Emma ed Ellen vivono insieme sulle colline di Hollywood, hanno un cane. Sui figli, l’attrice tempo fa si esprimeva così: «A volte la immagino come una cosa bellissima, a volte ho dei dubbi».

Stefania Saltalamacchia, Vanity Fair