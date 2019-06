Ecco i nuovi giudici di X Factor: Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta insieme a Mara Maionchi

Per la nuova edizione rimane solo la settantottene discografica della vecchia squadra. Conduce per la nona volta Alessandro Cattelan

Tre grandi novità e una riconferma per la nuova edizione di X Factor. Accanto alla veterana Mara Maionchi dal prossimo anno infatti troveremo nuovi giudici: la cantautrice Malika Ayane, il cantante, autore e frontman dei Subsonica Samuel e la rapstar Sfera Ebbasta. Alessandro Cattelan, per il nono anno consecutivo alla guida del programma, da questa stagione entra a far parte della squadra degli autori come creative producer dello show.L’ultima edizione si era conclusa con la vittoria di Anastasio e con la fine di un percorso per quasi tutta la giuria ad eccezione della produttrice discografica Mara Maionchi che oggi dichiara: “Lo so, avevo detto che ero stanca. E quando l’ho detto lo pensavo, ma questo programma mi crea tempesta emotiva tanto quanto gioia e voglia di fare. Alla mia età il lavoro non solamente nobilita ma motiva e… rinfresca. E chi non la vuole rinfrescatina a 78 anni?”. Fine di un’avventura invece per Manuel Agnelli, Fedez e per Lodo Guenzi dello Stato sociale, che aveva sostituito in corsa Asia Argento dopo le accuse di molestie di Jimmy Bennet.Tra le cantautrici più raffinate, eclettiche e apprezzate del panorama italiano, Malika Ayane in dieci anni ha spaziato tra musica, cinema, teatro e radio. Samuel conosciuto come frontman dei Subsonica con cui ha realizzato otto album originali ha anche lavorato con i Motel Connection, sei album e due colonne sonore e ha anche una sua attività da solista, che comprende i ruoli di dj e produttore di musica techno. “A X Factor mi piacerebbe accendere i riflettori sulla musica che amo, fatta non solo di belle voci, ma anche di suoni di ricerca e di contenuti da raccontare, dedicando un’attenzione particolare agli autori e non solo ai cantanti – dice Samuel – È una sfida, una scommessa, dalla quale sento che potrò ricevere anche nuovi stimoli ed energie creative”.”Qualche anno fa, quando ho sentito forte l’esigenza di cercare nuovi stimoli per progredire nel mio lavoro – racconta Malika Ayane – ho voluto cimentarmi in un’esperienza alternativa che mi ha insegnato tantissimo: la scrittura e la conduzione di un programma radiofonico. Oggi mi trovo nuovamente in un importante momento di bilancio personale e scelgo con grande entusiasmo di mettermi ancora di più alla prova in questa avventura televisiva per me completamente nuova. L’idea di poter lavorare e dare qualcosa a chi sta costruendo il proprio futuro mi emoziona profondamente”.Rapstar della nuova scena italiana e internazionale, Sfera Ebbasta è il personaggio musicale del momento, il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. Il suo Rockstar è l’album più venduto in Italia nel 2018 con 200.000 copie. Dopo la tragedia di Corinaldo l’ingaggio per The voice of Italy era stato cancellato, ora con X Factor una sorta di rivincita. Sfera Ebbasta afferma: “X Factor sarà il microfono attraverso il quale vorrei raccontare chi sono veramente, non quello che gli altri dicono di me. Sarà il microfono che farà conoscere la trap, un genere di cui spesso si parla dicendo cose senza senso, quando il senso è solo uno: è la musica che racconta questi tempi, anche le vite di chi la critica. Di chi la sente e non la ascolta. Ecco, io come giudice, davanti ai ragazzi, anche più giovani di me, non voglio fare questo errore: voglio ascoltarli, non sentirli. E voglio dimostrare loro che se lavori e ci credi, ce la puoi fare”.

