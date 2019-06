Chiara Ferragni: “Penso di non essere una buona madre e moglie”

La vita di Chiara Ferragni sembra essere piena di felicità, ma la influencer ha fatto una importante promessa a tutti i suoi follower: “Vi mostrerò anche la parte meno bella di me”.

La rivelazione della moglie di Fedez è stata condivisa sui social durante il viaggio che da Los Angeles, dove il marito e il figlio Leo sono rimasti, ha portato Chiara Ferragni in Italia per una serie di importanti impegni di lavoro che la terranno lontana dalla famiglia per un po’ di giorni.

E, forse presa dalla malinconia per la distanza forzata dagli affetti, l’imprenditrice digitale ha voluto rendere i fan partecipi di un suo stato d’animo. “[…]I prossimi giorni saranno pazzeschi e incredibili per la mia carriera: sto girando una grande campagna internazionale, presentando ufficialmente la mia prima collezione di trucchi, Lancome di Chiara Ferragni, e vedendo la seconda parte del mio documentario. So già che sarò sopraffatto dalla felicità e dall’orgoglio di ciò che ho raggiunto in questi giorni – ha scritto lei su Instagram – […] Ma ci sono ancora momenti come questi in cui ho la sensazione di non essere la migliore mamma che potrei essere, o la migliore moglie che potrei essere perché il mio lavoro mi porta lontano dalla mia famiglia così spesso”.

Una confessione che arriva in maniera quasi inaspettata e che rende Chiara Ferragni simile a molte altre donne in carriera che devono far combaciare i loro impegni familiari con quelli professionali. “[…]Perché questa sensazione? Quando so che sto facendo del mio meglio per essere una dirigente, una mamma, una moglie, una figlia, una sorella e un’amica? – ha continuato la moglie di Fedez – Mi sono ripromessa di essere sempre vera sui social media e non solo di mostrarvi il ​​lato migliore della mia vita perché penso che sia davvero importante parlare anche pubblicamente delle mie debolezze, dei miei dubbi, del mio modo di affrontare le cose. E questo è uno di questi momenti, e se succede a me, sono sicura che capiti anche a molti di voi”.

Con questo post, dunque, la Ferragni ha voluto lanciare un messaggio a quanti come lei vorrebbero sentirsi invincibili, ma non lo sono. “[…] Sii gentile con te stesso e continua a dire alla tua mente quanto sei grande. Per tutti gli errori che hai fatto lungo la strada, perdonati. Per tutte le cose buone che ti sono successe […] Congratulati con te stesso, concentrati sulle cose importanti e fai una lista delle cose che non ti piacciono per modificarle – ha concluso – . Cerca di essere migliore e sappi che qualcuno è orgoglioso di te. Godi di ogni momento e ama con tutto il cuore e la mente”.

Luana Rosato, Ilgiornale.it