Medical da record: “Grey’s Anatomy” festeggia le 400 puntate

Tutto il cast e i membri dello staff per celebrare l’importante traguardo

E’ il medical drama più longevo della televisione e l’importante traguardo appena raggiunto lo dimostra. Il cast al completo e tutti i membri della troupe di “Grey’s Anatomy” hanno infatti festeggiato il 400esimo episodio dello show. A fare da scenografia alla festa un immenso murale coperto di scatti tratti dalle ben 18 stagioni della serie, nel mezzo una torta a più piani con il numero 400 in bella vista. “Resiste alla prova del tempo” ha detto Debbie Allen, (Catherine Avery nel film) nel suo discorso. “Non si arriva a così tanti episodi senza un alto livello di passione” ha aggiunto la protagonista indiscussa della serie Ellen Pompeo, che si è presentata con il camice da dottoressa Meredith Grey.

La 400esima puntata corrisponde anche con il finale della stagione 18, ma niente paura il medical drama non si ferma qui.

Una nuova stagione, e siamo quindi a quota 19 ci sarà e Ellen Pompeo è stata confermata nella parte della protagonista Meredith Grey.



Anche in questo caso, come per le stagioni precedenti, la Abc non ha precisato per ora se la 19esima sarà l’ultima per la serie o per la sua star.

La Pompeo, una dei tre ‘sopravvissuti’ del cast originale il cui contratto scadeva alla fine della 17esima stagione (gli altri sono Chandra Wilson e James Pickens Jr.) aveva più volte affermato di voler uscire di scena. Ma così non sarà.

Durante i festeggiamenti l’unica a mancare è stata la creatrice di questo medical drama dei record, che si è però collegata virtualmente all’evento.