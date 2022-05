Justin Bieber nella “black list” della Ferrari, non potrà più acquistare auto del Cavallino Rampante

Il cantante canadese non ha rispettato il codice etico della casa di Maranello

Ha parcheggiato la sua Ferrari 458 (acquistata nel 2015) lasciandola incustodita per due settimane e dimenticandosi addirittura dove fosse. L’ha ridipinta con un blu elettrico e non contento l’ha poi messa all’asta. Tutte azioni che hanno fatto, a dir poco inorridire la casa automobilistica di Maranello, che ha immediatamente bandito Justin Bieber facendolo entrare di diritto nella sua “black list”. D’ora in poi il cantante canadese non potrà più acquistare auto con il marchio del Cavallino.



Sulle norme da seguire, un vero e proprio codice etico, quando si è in possesso di una Ferrari, la Casa di Maraniello non transige. Tra le clausole d’acquisto infatti ce n’è una che riguarda proprio il divieto di riverniciare la macchina. Per non parlare della messa all’asta: assolutamente vietata. Bieber, 28 anni, non si è attenuto ad alcuna regola e per questa ragione non potrà più acquistare un’auto del noto marchio di lusso italiano.

La Ferrari non fa sconti per nessuno e sono soprattutto i vip a cadere nella “trappola” delle contravvenzioni. Tra le star presenti nella “blaklist” infatti compiono anche 50 Cent e Tyga, il pugile Floyd Mayweather, l’attore Nicolas Cage e Kim Kardashian.