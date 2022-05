“Grande Fratello Vip”, parla Manuel Bortuzzo

Se per la principessa il motivo della rottura è stata causata dall’influenza della famiglia Bortuzzo, il nuotatore continua a sostenere invece che la responsabilità sia da scovare nei diversi caratteri.

Entrambi sono tornati più volte a parlare della fine della loro storia, giunta al capolinea oramai da una settimana. Se per la principessa molto sarebbe dipeso dalle pressioni esercitate dalla famiglia del nuotatore, di un parere diverso è invece Manuel.

Dall’ufficializzazione della rottura, Manuel Bortuzzo ha sempre sostenuto che la storia sia naufragata per una questione d’incompatibilità caratteriale. Anche in questa occasione, infatti, il nuotatore ha ribadito la propria versione, affermando: “Al GF ho conosciuto Lulù, ma con lei è finita. La fine è arrivata per delle divergenze di vedute che non potevamo superare. In realtà ci abbiamo provato, ma la nostra storia, che resta una bella parentesi, che non ha saputo trovare riscontro nella vita reale”

Lulù Selassié, molto attiva sui propri social, ha scelto di aprirsi con i suoi follower, spiegando di aver appreso la notizia della rottura attraverso un comunicato diffuso da Ansa.

Rispondendo alle domande di alcuni fan, ribadisce poi: “Manuel non ha colpe, per questo non sono arrabbiata con lui. Mi ha aiutata molto il vostro affetto in questo periodo. Sto vivendo un momento particolare, non dormo tanto. Però non preoccupatevi, non è che sto morendo, ma sono molto triste.”

Più volte, infatti, la principessa ha sottolineato la chiusura ricevuta da parte dei parenti del fidanzato, diversamente dal trattamento goduto dal nuotatore in casa Selassié.