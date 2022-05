A “Elisir” disturbi del sonno e superfood

Con Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi

Nuovo appuntamento, mercoledì 4 maggio alle 10.30 su Rai 3, con Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi. La programmazione della settimana prevede due approfondimenti per ogni puntata, una finestra dedicata al benessere fisico e psicologico, oltre alle consuete incursioni nel mondo della nutrizione e delle news legate alla medicina.



Si partirà dai disturbi del sonno, dormire male a quali rischi ci espone? Lo spiegherà Carolina Lombardi, responsabile di medicina del sonno presso l’istituto Auxologico San Luca di Milano. Nella seconda parte spazio ai superfood, alimenti di cui si decantano le incredibili proprietà: è tutto vero? In studio Renata Bracale, docente di Nutrizione umana presso l’università del Molise.



Nel “mi dica dottore” utili suggerimenti su come usare l’aria condizionata ed evitare mal di gola e raffreddori. Risponderà Corrado Borsi, otorinolaringoiatra presso l’Humanitas di Milano. Nello spazio “essere e benessere” approfondimento sulle biotec-nologie al servizio della salute. Risponderà la dottoressa Carmela Marino, responsabile divisione tecnologie e metodologie per la salvaguardia della salute ENEA.