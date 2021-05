Lena Headey adatta il romanzo per ragazzi Scary Stories For Young Foxes in una miniserie animata

Lena Headey, meglio nota come la regina Cersei Lannister de Il Trono di Spade, è rimasta piacevolmente colpita dal romanzo horror per ragazzi Scary Stories For Young Foxes di Christian McKay Heidicker e vuole adattarlo in una miniserie animata. L’attrice produrrà il progetto con la sua società di produzione Peephole Productions e presterà voce anche a uno dei personaggi della serie.

La trama di Scary Stories For Young Foxes

Scary Stories For Young Foxes è un racconto di formazione incentrato su due giovani volpi, nate da famiglie diverse ma unite dalle stesse disgrazie giovanili. Il romanzo racconta 8 storie interconnesse che esplorano il potere delle storie di terrore facendo capire perché continuiamo a raccontarle e come reagiamo ad esse. Headey e lo stesso autore del libro Christian McKay Heidecker saranno i produttori esecutivi insieme a Boat Rocker Studios e Untitled Entertainment.

Le dichiarazioni

“Durante il nostro primo incontro a Boat Rocker mi è stato chiesto cosa mi interessasse, e abbiamo iniziato a parlare delle storie dell’orrore per bambini, di come ci sia spazio per questo genere, e di come non si debba esitare a fare uscire storie oscure e intelligenti“, ha detto Headey in un comunicato. “I bambini non sono stupidi: sanno quando risparmiamo loro le storie spaventose, quindi sono così felice di far parte di una grande squadra per dare vita al libro di Christian in un modo che sembri davvero autentico”. “Sono estremamente entusiasta alla prospettiva che Mia e Uly si scatenino sugli schermi televisivi per sensibilizzare un pubblico più ampio sull’importanza delle storie di terrore. Temevo che il mio libro sarebbe stato edulcorato e che le parti più spaventose venissero rimosse per gli spettatori sensibili, ma sono convinto che Boat Rocker Studios e la magnetica signora Headey eleveranno questo progetto a un luogo di spettrale raffinatezza”, ha aggiunto Christian McKay Heidicker.

Carolina Mautone, comingsoon.it