Domenica in, Ambra Angiolini rivela: «Renga? La famiglia resta. Mara, puoi dirlo che non sono una da una botta e via»

Ambra Angiolini, reduce dal Concertone del Primo maggio, è ospite di Mara Venier a Domenica In. Si parla subito di Francesco Renga, ex compagno e padre dei due figli dell’attrice e conduttrice.

Il cantante è stato tra i protagonisti del Concertone dall’Auditorium di Roma e Ambra Angiolini ha spiegato: «Abbiamo dimostrato coi fatti che, anche se una relazione finisce, la famiglia che abbiamo costruito resta. La mia figlia maggiore, Jolanda, è un essere umano straordinario. Si parla tanto di famiglia tradizionale, ma per me esiste solo la famiglia, anche se una coppia non ha figli».

Mara Venier si complimenta con Ambra Angiolini per gli ottimi rapporti mantenuti col suo ex Francesco Renga e spiega: «Tra i miei ex c’è Gerry Calà, dopo la fine della nostra storia ci vogliamo ancora bene, per me è come un fratello». E Ambra scherza: «Per me Francesco è come un figlio».

Ancora stanca (e con la voce un po’ rauca) per la lunga conduzione del Concertone, Ambra Angiolini fatica a trattenere le lacrime rivedendo il monologo di ieri sera. «Sono fatta così, questa mia fragilità l’ho sempre considerata un difetto. Almeno fino ai 40 anni, quando poi ho capito che la fragilità è la mia forza», spiega l’attrice e conduttrice. Che poi dopo aver visto un video di repertorio, dei genitori ai tempi di Non è la Rai, ha spiegato: «Uno i genitori non se li sceglie, io sono stata fortunata. Mi hanno sempre supportato».

Si parla poi degli alti e bassi della carriera. «Il successo improvviso ancora adolescente all’improvviso si è esaurito, mi sono ritrovata tagliata fuori all’improvviso. Ho imparato per i miei errori a chiedere scusa, anche a chi forse doveva scusarsi con me» – spiega Ambra Angiolini – «Poi è arrivato Ferzan Ozpetek che mi ha voluto in Saturno contro e lui mi ha detto: “Sei bella così fragile, è una qualità e non te ne devi vergognare”. Lui è stato un maestro, capace di metterti un po’ in soggezione, ma gli devo tanto».

C’è poi un messaggio per Ambra Angiolini, proprio di Ferzan Ozpetek. Si parla poi della vita sentimentale, con Mara Venier che spiega: «Tu hai sempre avuto grandi, lunghe storie d’amore. Non sei una da… (pausa)… flirt». E Ambra replica scherzando: «Dai, dillo, volevi dire ‘una botta e via’. Lo puoi dire». Si parla poi di Massimiliano Allegri: «Non ci siamo lasciati e non siamo in crisi, assolutamente no. Ho imparato una cosa: non devo stare con una persona perché non posso vivere senza di lei, ma devo stare con una persona che mi faccia stare bene».

Leggo.it