Il lockdown da coronavirus secondo Checco Zalone tra ironia e divertimento

Il comico lancia sui social il video del nuovo brano “Lʼimmunità di gregge” con Virginia Raffaele

“Una canzone per voi, due note in allegria. Mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo”. Checco Zalone lancia sui social “L’immunità di gregge”, un brano ironico in cui racconta alla sua maniera, nei panni di Domenico Modugno, il coronavirus e il lockdown. Protagonista è una coppia separata dall’emergenza, con una divertente Virginia Raffaele nelle vesti della fidanzata.

Zalone racconta gli italiani alle prese con il Covid 19, chiusi in casa da marzo. Una coppia cerca ìn tutti i modi di aggirare i decreti compilando certificazioni farlocche.

Nel video appare anche il premier Conte durante una delle sue conferenze e ci sono riferimenti alla politica, in pariticolare alla Regione Veneto: “La quarantena sai è come il Veneto, spegne i focolai piccoli ma può accenderne di grandi”.

In poche ore la clip è diventata virale in Rete e su Twitter è stata condivisa da molti colleghi e amici. Fiorello in primis.

