Giulia Salemi ha un nuovo fidanzato? Lei vaga e misteriosa: la risposta

Giulia Salemi ha un nuovo fidanzato, sì o no? Da qualche mese ormai il gossip ha preso di mira l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, ma tra una smentita e una mancata prova nessuno ha mai potuto dare per certo che il suo cuore sia di nuovo impegnato. I fan naturalmente sperano che lei abbia voltato pagina dopo Francesco Monte, anche perché ormai è passato tanto tempo. Giulia non ha mai parlato fino a oggi, ma proprio oggi pomeriggio è arrivata una risposta misteriosa che basterà a far ripartire il gossip. Magari non potremo parlare di un nuovo fidanzato ufficiale, ma abbiamo l’impressione che una conoscenza in corso ci sia… Insomma, qualcosa bolle in pentola!

Oggi pomeriggio Giulia ha attivato le domande su Instagram, ma per fare due chiacchiere e non tanto per rispondere alle curiosità dei fan. “Sfogatevi”, ha infatti chiesto a chi la segue. Va di moda ultimamente tra gli influencer chiedere ai fan di confessare segreti o di sfogarsi, appunto. Qualcuno non avrà letto le indicazioni di Giulia, così le ha scritto: “Credo che in questo periodo tu abbia trovato qualcuno. Ma non credo che il -5 sia rivolto a questo”. La risposta della Salemi è state decisamente misteriosa! “Chissà”, ha scritto aggiungendo subito un sorriso. E poi: “Ma ora non parliamo di me parliamo di voi”. Non ha intenzione di parlare di lei, ma con il suo “chissà” e l’espressione che ha nella foto usata come sfondo ha lasciato intendere qualcosina.

Un mese fa diceva di essere single, mentre a gennaio si parlava di un ragazzo si nome Luigi. Attendiamo ulteriori aggiornamenti, o risposte misteriose e vaghe, intanto nella domanda che le è arrivata avrete notato un countdown. Qualcosa di bello succederà nella vita di Giulia Salemi il 6 maggio, ma per ora non può svelare assolutamente niente, ha detto.

Gossipetv