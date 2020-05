Da Fedez a Cristiano Ronaldo: tutta la tenerezza dei papà vip in quarantena

Da Fedez che fa il bagno col piccolo Leone a Robbie Williams che dà il biberon al neonato Beau passando per Ronaldo che si allena coi gemellini Eva e Mateo, i social al tempo del coronavirus ci restituiscono il lato più amorevole dei papà famosi

Giochi, coccole e risate. È la quarantena dei papà famosi rivelata da foto e video postati loro profili social. Uno dei più teneri è Robbie Williams, che lo scorso febbraio con la moglie Ayda Field ha dato il benvenuto al quarto figlio Beau. E nei giorni dell’isolamento da coronavirus passa col bebè moltissimo tempo: lo tiene in braccio, gli canta la ninna nanna, gli dà il biberon. Mamma Ayda riprende tutto e pubblica su Instagram.

Anche Enrique Iglesias, che lo scorso gennaio con Anna Kournikova ha dato il benvenuto alla terzogenita Masha, approfitta della quarantena per dedicare tanto tempo ai figli.

Ad esempio per far divertire i gemellini Lucy e Nicholas, nati nel 2017, il cantante non esita a mettersi a quattro zampe sul prato di casa, mentre i piccoli lo «cavalcano» tra gridolini e risate.

È un papà tenero e giocherellone pure Cristiano Ronaldo, che dopo Cristiano jr. e i gemellini Eva e Mateo, avuti tutti tramite maternità surrogata, nel novembre 2017 è diventato padre per la quarta volta: di Alana Martina, nata dall’amore con Georgina Rodriguez. Il profilo Instagram del calciatore, in questi giorni di quarantena, è pieno di foto e video coi figli. I piccoli gli fanno compagnia persino mentre si allena, aiutandolo a modo loro. E lui, per farli divertire, li utilizza come «pesi».

Dwayne Johnson, noto come The Rock, è diventato famoso interpretando ruoli da duro. Ma coi tre figli mostra solo il suo lato più tenero. Basta guardarlo mentre recita una filastrocca assieme alla piccola Jasmine, avuta quattro anni fa dalla moglie Lauren Hashian.

La lista dei papà Vip che approfittano della quarantena per dedicare alla prole un surplus di coccole e giochi è davvero lunga. E molti, da Alessandro Matri a Fedez, da J-Ax a Kevin Boateng, in questi giorni hanno pubblicato su Instagram, oltre a tanti video, anche foto bellissime coi figli (o dei figli).

