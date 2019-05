Domenica torna, su Rai2, “Quelli che il calcio”

“Quelli che il calcio” torna domenica 5 maggio alle 14:00 su Rai2 e in simulcast su Radio2, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, ultimo appuntamento della stagione con orario pieno prima delle prossime due puntate in versione ridotta che anticipano “Il Giro d’Italia”. ” tornaallesue in simulcast su, condotto daprima delle prossime due puntate in versione ridotta che anticipano “Il Giro d’Italia”.

Cimini e Lo Stato Sociale presentano “Canzone per l’estate”, cover della celebre canzone di Fabrizio De André; il brano è estratto da “Faber Nostrum”, disco tributo a 20 anni dalla scomparsa del cantautore genovese, uscito lo scorso 26 aprile e che contiene 15 sue canzoni riarrangiate da alcuni dei nomi più importanti della nuova scena indie italiana.

Al grande tavolo siedono le giornaliste Giorgia Cardinaletti e Francesca Brienza, il campione del mondo Fulvio Collovati, la leggenda del tennis Adriano Panatta, l’ex calciatore e commentatore Massimo Mauro, l’arbitro degli arbitri Paolo Casarin e il giornalista Giorgio Terruzzi.

Torna anche il divertimento con i comici di “Quelli che il Calcio”: Ubaldo Pantani indossa gli abiti dell’allenatore del Milan Gennaro Gattuso e prende parte come Uomo Cactus al Musical “La Bisaccia Incantata” della ballerina Renella, interpretata da Brenda Lodigiani, questa settimana anche in versione Pavarotti; Toni Bonji è il commentatore nonsense Paride Coccio e il poco professionale bodyguard l’Agente Mormora, mentre Antonio Ornano torna con i racconti di sport di Folco Maria Brandauer.

Al Salottino TV Rocco Tanica commenta insieme alla showgirl Elisabetta Gregoraci i momenti più divertenti dei programmi televisivi italiani della settimana, Melissa Greta Marchetto naviga sul web per condividere le immagini dei trend d’attualità, mentre Emanuele Dotto si siede alla postazione tecnica per gli aggiornamenti dai campi.

Francesco Mandelli si dirige a Fiuggi (FR) alla scoperta del Campionato Italiano di Footgolf, mentre Mimmo Magistroni è ad Alba (CN) per realizzare la moviola dei gol della Serie A con i giovani calciatori del paese. La colonna sonora è affidata ai Jaspers, resident band di “Quelli che il Calcio”.

Federico Russo è ancora una volta un ironico e pungente Lele Adani e al Pub di Corso Sempione, in compagnia del comico Herbert Ballerina, dell’ex ciclista Dino Zandegù e della cholita Giulia Coppini, presenta il campione dell’ambita Coppa Ignoranza.

A seguire e a raccontare le partite dalle tribune degli stadi gli inviati di “Quelli che il Calcio”: alle 12:30 per Empoli – Fiorentina presenti Clarissa Franchi, compagna del difensore Giovanni Di Lorenzo, e il cantautore Lorenzo Baglioni; alle 15:00 scendono invece in campo la showgirl Anna Falchi e il ciclista Paolo Savoldelli per Lazio – Atalanta; per Parma – Sampdoria ci sono lo scrittore Paolo Nori e il comico Dario Vergassola, infine per Sassuolo – Frosinone presenti Sara Peluso, moglie del calciatore Federico, e il docente universitario Paolo Sellari.

Quelli che… a Radio2 prosegue il simulcast con il duo Tamara Donà e Andrea Santonastaso, per commentare tutto quanto succede in tv su Rai2 e raccontare com’è cambiata la domenica degli italiani.

Dalle ore 21.00 torna la striscia domenicale “Quelli che il Calcio dopo il TG”, con tutti i momenti migliori della puntata pomeridiana.