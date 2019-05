Eleonora Andreatta: “Il racconto femminile è centrale”

Intelligenti, tenaci, talvolta fragili. Donne di ieri e di oggi, in ogni loro declinazione in ogni epoca hanno sempre, al momento giusto saputo dare il meglio. Nella prossima stagione tv Rai, grandi attrici, registe, sceneggiatrici, saranno al centro di alcune importanti produzioni. Lo ha annunciato questa mattina la direttrice di Rai Fiction Fiction Eleonora Andreatta che intervenendo a una tavola rotonda della tre giorni in corso a Roma di ‘Visionarie’ (fino al 5 maggio a Palazzo Merulana) ha annunciato alcuni importanti titoli del catalogo Rai sottolineando come il racconto del femminile “è stato e resta una delle linee fondamentali dell’offerta: un lavoro di rinnovamento e inclusione che si arricchirà nei prossimi mesi di nuove storie (L’Amica geniale: storia del nuovo cognome, Imma, tratto dai romanzi di Mariolina Venezia, Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci diretta da Pappi Corsicato, solo per fare alcuni esempi)”. Ai panel di Visionarie tante le protagoniste della cultura italiana

ANSA