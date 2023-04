Massimo Ambrosini si commuove parlando della malattia del figlio di due anni

Massimo Ambrosini ha parlato pubblicamente della malattia del figlio di appena 1 anno, Alessandro. In un video postato sui social, l’ex calciatore del Milan oggi commentatore del calcio in tv, ha raccontato come da sei mesi la sua vita e quella della sua famiglia è stata sconvolta “ad Alessandro è stato diagnosticato il diabete di tipo 1”.

Nel suo messaggio sui social Massimo Ambrosini vuole sensibilizzare sul tema della ricerca “il diabete di tipo 1 è una malattia cronica e degenerativa e che, anche se non si vede, può avere conseguenze gravissime”. Il messaggio dell’ex calciatore è stato condiviso con la Fondazione Italiana Diabete. Oltre a raccontare quello che sta vivendo insieme alla sua famiglia, a offrire la propria testimonianza per aiutare nell’affrontare la malattia, Massimo Ambrosini, anticipa che correrà alla maratona a Milano del 2 aprile insieme a qualche suo ex compagno di squadra “per sostenere insieme la fondazione” con la staffetta Born to run.

Come racconta nel video Massimo Ambrosini, il diabete di tipo 1 è attualmente una malattia incurabile “siamo costretti a tenere monitorata la glicemia e a fare iniezioni di insulina più volte al giorno tutti i giorni”. Poi l’ex calciatore, sottolineando il suo impegno per la Fondazione sottolinea come la speranza passi attraverso “la ricerca scientifica. Io, mia moglie e tutti i parenti delle 200 mila persone fra adulti e bambini che hanno questa malattia, abbiamo la necessità e la volontà che si arrivi a una cura definitiva”.