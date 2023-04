Annalisa reginetta del pop con “Mon amour”

“Mon Amour” è il secondo capitolo del racconto di Annalisa iniziato con la hit “Bellissima” (Doppio Platino). Il brano”, scritto dalla cantautrice con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ha curato anche la produzione insieme a Zef, racconta quel momento che divide un passato deludente dalla voglia di correre verso il futuro, non abbandonando autoironia e leggerezza.

Svolta pop A distanza di quasi sette mesi dal lancio di “Bellissima”, Annalisa ritorna quindi con un nuovo singolo che già promette di essere un nuovo tormentone con un ottimo debutto su Spotify. Da qualche tempo, la cantante ha svoltato, lasciandosi alle spalle gli inizi e il mondo cantautorale-indie, spostandosi su un pop da classifica che l’ha vista passare dal duetto con Benji & Fede a quello estivo con i Boomdabash.

Il brano “Perché per ripartire ci vuole tempo, devi essere pronta e allora nell’attesa sospendi te stessa in una sorta di limbo, finché non ti ritrovi. Questa è la canzone di quel limbo, di quell’incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante”, racconta Annalisa che per rappresentare al meglio questa sensazione ha deciso di presentarsi al suo pubblico con uno stile decisamente rinnovato e sulla cover del nuovo singolo, infatti, compare con caschetto castano. La cantante per la prima volta si esibirà live al Forum di Assago (MI): l’appuntamento “Annalisa il Forum” e’ previsto per il 4 novembre.

La carriera La partecipazione ad “Amici” è stata il trampolino di lancio per la lunga carriera di Annalisa: è arrivata in finale nel talent di Canale 5, classificandosi seconda nella categoria canto e vincendo il premio della critica giornalistica. Subito dopo ha pubblicato il suo primo album “Nali”, e da lì ha iniziato la sua lunga carriera. Nel 2021 ha festeggiato dieci anni di carriera.