Amici 22: l’addio di Samu, un’eliminazione che fa piangere

è un solo eliminato nella terza puntata serale di Amici 22 e, a giudicare dalle reazioni social, è quello che il pubblico non avrebbe voluto vedere andare via. A tornare a casa è Samuele Segreto, per tutti Samu. Il ballerino non ha convinto i giudici che hanno salvato prima Ramon e poi Wax che ha cantato Mio fratello è figlio unico di Rino Gaetano.

«Ho dato tutto, non ho rimpianti. Continuerò a inseguire i miei sogni, perché la danza è il linguaggio dell’anima», ha detto il 18enne lasciando la casa dopo sette mesi. Ha pianto e ci sono state lacrime anche fra i colleghi. «Ho pianto perché mi sono emozionato, però sono felicissimo anche se vado a casa» aveva detto a Maria De Filippi ancora prima di conoscere il risultato del ballottaggio.



«È stata un’esperienza che in pochi hanno la fortuna di vivere, milioni di ragazzi fanno casting da tanti anni, inseguono un sogno e vorrebbero essere qui al posto nostro. Ho dato tutto, non ho rimpianti» ha aggiunto dicendosi grato nei confronti di insegnanti e colleghi di Amici 22.

Maria De Filippi gli ha chiesto se era ancora indeciso fra la carriera di attore e ballerino come all’ingresso. «Non vorrei mai scegliere, voglio vivere di arte. La danza è al primo posto, è indescrivibile quello che dà quello che sento quando ballo». Samuele Segreto ha già una carriera aperta: è uno dei due protagonisti di Stranizza d’amuri, il film con cui Giuseppe Fiorello ha esordito alla regia, nelle sale dal 23 marzo, ispirato al delitto di Giarre del 1980, la vicenda di Toni e Giorgio, una coppia di ragazzi gay uccisi in circostanze mai chiarite.

Il resto della serata? Una strepitosa Lorella Cuccarini che balla ancora con Emanuel Lo, questo volte sulle note di Beyoncé. Una scatenata Alessandra Celentano contro la ballerina Maddalena. Un Malgioglio al limite in un esercizio di yoga imposto alla giuria da Maria De Filippi.