A casa tutti bene 2: dal 5 maggio su Sky torna la serie di Gabriele Muccino

Otto nuovi episodi della serie vincitrice del Nastro D’Argento 2022, reboot dell’omonimo film campione di incassi. Prodotta da Sky Studios e Lotus Production – società di Leone Film Group. Script di Gabriele Muccino, Barbara Petronio (head writer e produttrice creativa), Camilla Buizza, Gabriele Galli, Andrea Nobile. In esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.

Sempre più intrighi, più segreti, più incomprensioni, sentimenti ancora più forti e sviluppi inaspettati attendono tutti i membri della grande famiglia al centro della serie Original A casa tutti bene, firmata da un grande autore che da circa 20 anni racconta al cinema storie familiari di enorme successo e che ha scelto Sky come casa del suo primo progetto per la TV: Gabriele Muccino, anche supervisore artistico della seconda stagione della serie reboot del suo omonimo film campione di incassi.

Vinto il Nastro d’Argento 2022 come miglior serie dell’anno con la prima stagione, come annunciato dal trailer ufficiale appena rilasciato A casa tutti bene – La serie torna dal 5 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con gli attesissimi otto nuovi episodi.

La seconda stagione, prodotta da Sky Studios e da Andrea e Raffaella Leone per Lotus Production – società di Leone Film Group, è stata scritta da Gabriele Muccino, Barbara Petronio (head writer e produttrice creativa), Camilla Buizza, Gabriele Galli e Andrea Nobile.

Durante le varie fasi della produzione sono state adottate misure volte a limitare l’impatto sull’ambiente, riducendo così le emissioni di gas serra e ottenendo quindi l’ambita certificazione di sostenibilità Albert. Una scelta in linea con l’impegno del Gruppo Sky che, con la campagna Sky Zero, punta a diventare Net Zero Carbon entro il 2030.