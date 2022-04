Rai 5 con Aprile Danza

Un mese di grandi coreografie

Rai Cultura dedica alla danza il mese di aprile, con la programmazione in onda alle 10.00 su Rai 5. Si comincia lunedì 4 aprile con Mediterranea, balletto che unisce alle culture e alle musiche popolari che si affacciano sul Mare Nostrum i componimenti di Mozart e György Ligeti. Martedì 5 aprile va in onda Opening Gala, La Valse di M. Ravel (coreografie di Davide Bombana) con il Corpo di ballo Maggiodanza, e After the rain di A. Pärt (coreografie di Christopher Wheeldon), con la prima ballerina Alessandra Ferri e Craig Hall, mentre mercoledì 6 aprile è la volta di Undici onde, balletto di Carolyn Carlson su musiche di René Aubry e Jean Schwarz.



Giovedì 7 aprile si continua con Omaggio a Luciana Savignano – Per due, un concerto di danza con Luciana Savignano e Paolo Bortoluzzi, su musiche di Sergei Rachmaninoff e Ragnar Grippe, con le coreografie dello stesso Bortoluzzi. Conclude la settimana, venerdì 8 aprile, il Balletto di Toscana con Sebastian di Gian Carlo Menotti. Interpreti Luciana Savignano e Benito Marcelino, con coreografie di Robert North.