Rai 3 Terza edizione di “Fame D’Amore”, con Francesca Fialdini

Torna la docuserie sui disturbi alimentari

Anoressia, bulimia, obesità. I disturbi del comportamento alimentare non sono malattie di un singolo individuo, sono malattie delle nostre famiglie e della nostra società. Da questa consapevolezza prende forma “Fame D’Amore”, con Francesca Fialdini, che torna con quattro nuove puntate a partire da lunedì 4 aprile, alle 23.15 su Rai 3.



Giunto alla sua terza edizione, prodotto da Rai3 in collaborazione con Ballandi – si è fin da subito imposto per la capacità di raccontare in maniera empatica, ma senza rinunciare alla scientificità dei fatti, un fenomeno così diffuso e capillare che esprime un malessere collettivo. Un disagio che alimenta l’ossessione per l’immagine e per il corpo di tanti giovani e che si esprime attraverso il cibo. Si tratta di un fenomeno subdolo, che coinvolge milioni di persone e che si è sensibilmente aggravato a causa della pandemia e dell’isolamento sociale che sta subendo la “generazione Covid”.



Dopo aver ottenuto con Fame D’Amore il Premio Moige e il Premio Agnes, Francesca Fialdini è stata invitata insieme al Professor Leonardo Mendolicchio a portare la sua testimonianza al convegno sulle tematiche alimentari della Camera dei Deputati dello scorso dicembre, da cui sono usciti importanti provvedimenti per aiutare le vittime di queste malattie. Anche stavolta Francesca Fialdini racconterà le storie di ragazze e ragazzi che lottano per uscire dal loro “tunnel” fatto di angosce, paure, speranze, entrando in profondità in quel che succede nelle famiglie dei giovani che si ammalano di questo disturbo e immergendosi di persona nella vita dei ragazzi e delle equipe di due strutture d’avanguardia, dove le telecamere sono andate a riprendere gli sforzi quotidiani e le cure dei pazienti. Ma non solo.



Nel corso delle puntate verrà dato spazio anche alla fase successiva all’uscita dalle comunità e ai genitori che vivono il dramma di avere un figlio malato. Fame d’amore è un intreccio delle storie dei suoi protagonisti: i pazienti, le loro madri e i loro padri, i loro compagni, l’equipe dei terapeuti. Un racconto corale nato per dare voce a storie di sofferenza e rinascita, dove gli ingredienti fondamentali per la cura sono sì il cibo, ma soprattutto l’amore.



Nel primo appuntamento di questa terza edizione sarà raccontata la storia di Hanen, giovane madre tunisina che soffre di disturbi alimentari e di Anna Chiara, una ragazza di Napoli vittima di bullismo, che sfoga tutto il suo malessere nel cibo e che per questo è diventata obesa. Si ritroverà poi Alberto che, tra cadute e risalite, lotta ancora per stare bene.



Fame D’Amore è un programma di Andrea Casadio scritto con Mariano Cirino e Stefania Colletta. La Regia è di Andrea Casadio e Giacomo Frignani.