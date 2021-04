Myss Keta: svela il suo volto senza mascherina

Myss Keta, celebre cantante milanese, ha fatto dell’identità misteriosa un tratto distintivo. La donna porta sempre occhiali da sole e mascherina per nascondere la sua reale identità.

Il volto di Myss Keta però non è più un mistero. A svelare la sua identità ci ha pensato il settimanale “Vero” durante le riprese della seconda stagione della serie Amazon “Celebrity Hunted”, in cui la cantante è una delle protagoniste.

Durante una pausa dalle riprese, la cantante ha abbassato la mascherina per bere un drink e i fotografi non hanno perso tempo per immortalare il suo vero volto. Rimangono ancora segreti il nome vero e l’età.