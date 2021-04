Kate Middleton e Meghan Markle, Charlene Wittstock e Carolina di Monaco, Letizia Ortiz e le sorelle di re Felipe: royal cognate… arrabbiate

Le duchesse – complice l’intervista bomba – sono le nemiche più alla ribalta. Ma anche tra la sorella maggiore e la moglie del principe Alberto è gelo, come racconta il settimanale Oggi. Non solo: la regina di Spagna ha avuto i suoi guai nella famiglia del marito. E le due principesse di Danimarca non si possono vedere

Kate Middleton e Meghan Markle sono le cognate reali in guerra più alla ribalta, soprattutto dopo l’intervista bomba dei Sussex. Ma non sono certo le uniche. Come racconta il settimanale Oggi, di liti tra mogli (o tra moglie e sorelle) di re e principi sono piene le corti europee. Da Letizia Ortiz a Charlene Wittstock, scopri tutto…

MEGHAN E KATE, LE LACRIME DELLA DISCORDIA

Finalmente si è tolta il sassolino dalla scarpa, Meghan. Ha potuto puntare il dito contro sua cognata davanti a 50 milioni e oltre di telespettatori: «È stato lo screzio con Kate il punto di svolta, da allora è cambiato tutto», ha detto nell’ormai nota intervista trasmessa dalla Cbs. Una rivendicazione senza precedenti, nelle beghe familiari delle corti europee. Ma per ora restiamo in casa Windsor. Per «screzio», Meghan intendeva una lite che ebbe con Kate alla vigilia delle nozze con il principe Harry, a proposito degli abiti delle damigelle. Secondo i tabloid, Kate esigeva che sua figlia Charlotte e le altre indossassero le calzamaglie come da protocollo; l’americana voleva tutti più liberi e, alla fine, l’ebbe vinta in malo modo, riducendo in lacrime la povera Kate. «Non l’ho fatta piangere io, è stata lei a far piangere me», si è lamentata Meghan in tv. «Infatti, poi si è scusata con un biglietto e un mazzo di fiori, si è assunta le sue responsabilità come avrei fatto io al suo posto». Meghan non avrebbe mai voluto che la faccenda venisse fuori: «Io ho protetto Kate», ha detto. Ma Kate non ricambiò la cortesia: non fiatò quando i tabloid seppero della lite e scrissero, appunto, che era Meghan il «mostro». Eppure, «tutti a Palazzo sapevano che era stata lei a farmi piangere», si è sfogata sulla Cbs. «Perché non lo dissero?».

L’ATTACCO DEI TABLOID

Ecco cosa pensa davvero, la duchessa di Sussex. L’inizio di tutto fu quel silenzio codardo di sua cognata, la futura regina che obbedisce ciecamente a tutti i diktat del Palazzo: da allora lei, Meghan, l’ultima arrivata nella royal family, la Cenerentola hollywoodiana innamorata del bel principe, divenne il bersaglio dei tabloid; iniziarono a dipingerla come la strega cattiva, spingendola sempre di più sulla via dell’infelicità, tanto che alla fine Harry si è sentito costretto a portarla via, in salvo dall’altra parte dell’Atlantico, lontano da tutto e da tutti. Ma i ricordi possono variare, come ha detto saggiamente la regina dopo l’intervista. Se Buckingham Palace impose il silenzio sulla guerra delle calzamaglie, le ragioni forse non dipesero (solo) dall’atteggiamento razzista denunciato dalla duchessa in tv. Secondo il Times, quotidiano inglese quintessenza dell’autorevolezza, anche Kate pianse in quell’occasione. In particolare, pianse dopo che andò a scusarsi portando il mazzo di fiori e Meghan le sbattè la porta in faccia (anche se questo, in tv, Meghan non l’ha detto). In un tale groviglio di lacrime, recriminazioni e punti di vista, era davvero possibile diramare un comunicato che facesse giustizia?

MARY E MARIE: C’È DEL CONTRASTO IN DANIMARCA

Quella di Meghan è stata una rivendicazione senza precedenti, dicevamo. Ma le cognate arrabbiate sono un bel grattacapo anche in altre corti. In Danimarca, ad esempio, ce ne sono due che sembrano la fotocopia di Kate e Meghan. Mary, moglie dell’erede al trono Frederik, e Marie, moglie del secondogenito reale Joachim. Si assomigliano nel nome e nell’aspetto, è facile confonderle. Eppure, secondo il Daily Mail, si odiano tanto da presenziare a eventi diversi in contemporanea, pur di oscurarsi a vicenda. Qui il Palazzo è intervenuto, eccome: ha spedito Joachim a lavorare all’ambasciata danese a Parigi, con Mary al seguito, e ora sia lui sia la moglie dicono ai reporter che non stanno lì volentieri, che rimpiangono la Danimarca, che subiscono una decisione “dall’alto”.

LETIZIA ORTIZ E LE DUE SORELLE DI FELIPE

Anche Letizia, regina di Spagna, ha avuto i suoi guai. Quando arrivò alla Zarzuela, frizzante giornalista tv con alle spalle un divorzio e voci di aborti clandestini, alle principesse Elena e Cristina sembrò di vedere l’anticristo. Oltretutto, per bellezza e per stile, Letizia spiccava sulle due sorelle di Felipe. Così fu accusata di metterle in ombra di proposito e di istigare Felipe contro di loro. Sono passati quasi vent’anni e non è cambiato nulla: le tre donne sono ancora capaci di non scambiarsi nemmeno uno sguardo ai rari eventi ufficiali dove vanno assieme.

CHARLENE E CAROLINE, IL GRANDE FREDDO

Sono un filo più abili Charlène e Caroline di Monaco. La moglie e la sorella del principe Alberto sono impegnate da anni in un balletto tutto loro: dove c’è una non c’è l’altra, e viceversa. Al Ballo della Croce rossa ci va Charlène, e non Caroline; al Ballo della Rosa ci va Caroline, e non Charlène. La moglie di Alberto ha disertato i matrimoni di Pierre e Andrea, i figli di Caroline. E non si è mai vista una foto di Caroline con Jacques e Gabriella, i figli di Charlène. È facile ridurre tutto a una guerra tra primedonne che si contendono i riflettori. Ma chi ha potuto osservare da vicino queste due principesse, ha raccontato di aver visto due esseri agli antipodi: Charlène nervosa, irrequieta, incapace di restare a lungo sulla stessa sedia persino alle cene ufficiali, e Caroline, invece, perfettamente a suo agio nel suo mondo dorato. Si sono ritrovate sotto lo stesso blasone, ma non è mai facile amalgamare i caratteri: facciamoci coraggio, capita anche nelle migliori famiglie.





oggi