Francesca Sofia Novello: “Sì, io e Valentino Rossi sogniamo di diventare famiglia”

Valentino Rossi lo ha da poco sbandierato: “Voglio un figlio, anzi due”. E ora la fidanzata Francesca Sofia Novello rincara la dose. “Sì, sogniamo di diventare famiglia”, dice la bellissima modella 27enne con cui il campione 42enne fa coppia fissa ormai da tre anni.

A furia di ripeterlo nelle interviste, i fan del Doctor della moto che ha appena cominciato la sua 25ma stagione nel Motomondiale – cominciano a sognare un baby Rossi. Del resto lui lo ha dichiarato: “È lei la persona giusta”. “Siamo una coppia, sogniamo di diventare una famiglia”, ribadisce Francesca Sofia Novello a Vanity Fair, aggiungendo cautamente: “Quando sarà il momento giusto accadrà”.

Non è stato facile per Francesca Sofia stare vicino al campione nei primi tempi. È stata sua madre la migliore alleata della coppia. “All’inizio il nostro rapporto è stato un tira e molla faticoso”, prosegue. “A volte avevo voglia di mandarlo a quel paese. Lei mi ha fatto capire che ha responsabilità e impegni enormi, e che avrei dovuto avere pazienza”. Non solo: “Quando ci siamo messi assieme hanno iniziato a cercarmi solo perché ero la sua ragazza. Mi irritava: fino al giorno prima per gli stessi lavori mi cercavano solo per chi ero io”. Acqua passata: la modella ha fatto definitivamente capitolare il campione e ha conquistato i suoi tifosi: “Sanno che Vale non è un cretino: se ha scelto me un motivo ci sarà”.

oggi.it