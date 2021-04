Bridgerton 2 è sul set LADY

Parola di Adjoa Andoh. Daphne e Simon come Harry e Meghan.

Sarà ad alto tasso di passione la seconda stagione di Bridgerton. Parola di Lady Danbury, al secolo Adjoa Andoh.

Le riprese del sequel sono già iniziate. Durante una video intervista a ET Online, la Andoh ha detto che le restrizioni per la pandemia non renderanno la vita amorosa dei personaggi meno piccante o osé.

“Posso promettervi – ha sottolineato – che le scene d’amore andranno a tutto gas”. E ha anche specificato che tutti i protocolli anti Covid sono stati rispettati. L’attrice inglese ha inoltre anticipato che il futuro di Daphne e Simon, rispettivamente interpretati da Phoebe Dynevor e Regé-Jean Page, somiglia un po’ alla vita di Harry e Meghan.

La Andoh è attualmente candidata al NAACP Image Award come attrice non protagonista per il ruolo di Lady Danbury. “Per me si tratta dell’onore più grande”, ha commentato. Il premio è attribuito ogni anno dalla National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) come riconoscimento per il lavoro svolto da persone di colore nel mondo dell’arte.

Fonte: ANSA