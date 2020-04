Teresanna, retroscena amaro su Antonella: cosa accade davvero al GF

Teresanna Pugliese dopo il Grande Fratello Vip dice la sua su Antonella Elia

Teresanna Pugliese dopo il Grande Fratello Vip fa una diretta su Instagram per ringraziare i fan per il sostegno che le hanno dato. Ed ecco che non può non parlare degli altri concorrenti del reality, come Antonella Elia. Non solo, l’ormai ex gieffina ci tiene anche a rispondere alle curiosità del pubblico che la segue. Innanzitutto, Teresanna ammette di aver provato un grande dispiacere una volta uscita dalla Casa, per la situazione che si è trovata di fronte. I concorrenti che escono dal reality non possono non provare tristezza nel vedere quanto sta accadendo nel mondo, a causa della diffusione del Coronavirus. Avevano lasciato le loro rispettive città nella normalità e ora è cambiato proprio tutto. Per tale motivo, la Pugliese non ha potuto trattenere le lacrime. A darle subito conforto ci hanno pensato i suoi cari. Immediatamente, Teresanna ha sentito al telefono il marito e il resto della sua famiglia. Solo ascoltando la loro voce è riuscita a ritrovare il sorriso.

Sono diversi gli scontri che hanno visto protagoniste Teresanna e Antonella al GF Vip. Nel corso della prima diretta dopo il reality, la Pugliese risponde a chi le chiede cosa pensa del fatto che la Elia sia ancora dentro la Casa. In particolare, qualche fan si scaglia contro la showgirl, affermando che nessuno la sopporta. A questo, l’ex concorrente risponde: “Evidentemente non è così. Molti fingono di sopportarla, quando invece non la sopportano davvero. Ma conta quello che passa fuori”. Pare, dunque, che Teresanna sia convinta del fatto che alcuni concorrenti stia fingendo di essere amici di Antonella. Le due non sono mai andate d’accordo all’interno della Casa, dove non sono mancate discussioni e scontri. Non mancano alcuni pensieri positivi per quanto riguarda Licia Nunez, Patrick e Fernanda Lessa.

Teresanna ammette, intanto, di essere rimasta sorpresa dall’atteggiamento di Andrea Denver. I suoi familiari, una volta uscita dal reality, le avrebbero aperto gli occhi sul modello. “Riguardo Denver devo dire sì, sono molto molto sorpresa. Ho capito uscendo, che mi diceva delle cose che non combaciavano con le cose che poi faceva. Il suo atteggiamento riusciva a ingannarmi”, dichiara Teresanna sul giovane concorrente. Nel frattempo, la Pugliese confessa che essere entrata quando il gioco era già avviato non è stata la scelta migliore: “Non sono riuscita a buttare fuori tutta la carica che avevo. Ci ho messo un bel po’ a integrarmi meglio entrare dall’inizio fidatevi”.



































