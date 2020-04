Karina Cascella: ‘Matrimonio rimandato. Il mio compagno ha una discoteca ed è stato tra i primi a smettere di lavorare…’

L’opinionista tv parla di come è cambiata la sua vita per l’emergenza Coronavirus.

‘Per via di questa difficile situazione i pensieri sono andati altrove…’

Karina Cascella in questo momento complicato, in emergenza Coronavirus, racconta come è cambiata la sua vita. Il matrimonio con Max Colombo è rimandato, il compagno, proprietario di una discoteca, è stato tra i primi a smettere di lavorare purtroppo: la distanza sociale è necessaria per mettere fine alla lista infinita di contagi da Covid-19.

Nozze rinviate a data da destinarsi. Karina Cascella, intervistata da Il Giornale, spiega: “Non avevo mai parlato di date, in realtà non ce l’eravamo data neanche noi, anche se si parlava di 2020. Per via di questa difficile situazione i pensieri sono andati altrove. Il mio compagno ha una discoteca e lui è stato tra i primi a smettere di lavorare, non parlo dal punto di vista economico ma degli impegni che ci saranno, quindi per adesso è rimandato”.

La quarantena la vive con grande timore: “Non è facile perché era una cosa che nessuno si aspettava. Io personalmente non avrei mai pensato che nel 2020 sarebbe potuta accadere una cosa simile. Quando guardavo quanto successo in Cina, a Wuhan, ero spaventata perché loro viaggiano tanto e ci si immaginava che ci fossero contatti con il nostro Paese. Quindi immaginavo che ci potesse essere qualche caso, ma non che finissimo come o peggio di loro, perché alla fine i numeri parlano e dicono che siamo in una situazione peggiore”.

Mamma di Ginevra, avuta da Sasà Angelucci, che il 26 aprile compirà 10 anni, Karina racconta: “All’inizio mi ha destabilizzato parecchio, ho passato la prima settimana, come tutti credo, piangendo tanto, cercando di non farmi vedere da mia figlia e non trasmetterle preoccupazione. Non è stato facile. Adesso, per forza di cose, ed è brutto da dire, però ci si adatta. C’è una sorta di abitudine, anche se non vorrei dire così perché non ci si può abituare a questo, però c’è una rassegnazione nella speranza che tutto questo finisca”.

Matrimonio rimandato e la voglia, grande, di tornare al più presto alla normalità. La Cascella non nasconde il desiderio di un’altra cicogna: “Mi farebbe piacere avere un altro bambino”. Ma ha sogni anche riguardo alla professione: “Io lo dico sempre, ho sempre sognato di fare l’opinionista in prima serata, insomma un programma in prima serata, spero che si possa realizzare una co-conduzione. Mi piacerebbe anche fare solo una puntata de ‘Le Iene’, mi basterebbe, si chiama sogno allora sogniamo”.

