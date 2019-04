TheGiornalisti, Tommaso Paradiso non riesce a cantare: “Scusate, torneremo gratis”. E rimanda il concerto di Reggio Calabria

Laringotracheite per il cantante che ha comunque dato vita a un concerto che il pubblico barese ha apprezzato molto

Una laringotracheite è la ragione che costringe Tommaso Paradiso ad annullare il concerto a Reggio Calabria previsto per oggi 3 aprile. Come annunciato in post dagli stessi TheGiornalisti, la data verrà recuperata il 4 maggio. “Ragazzi purtroppo dobbiamo rimandare al 4 Maggio il concerto di domani a Reggio Calabria. Tommy ha una forte laringotracheite. Ci dispiace tantissimo, non vediamo l’ora di recuperare per essere lì con voi. P.S. grazie Bari, non ce l’avremmo fatta stasera senza di voi, ricordatevi la promessa di Tommy. #LOVE ♥️”. Questo quanto scrive il gruppo sul profilo Instagram. Ma a quale “promessa di Tommy” si fa riferimento? “Torneremo gratis per i possessori di biglietto, voglio fare un concerto degno”, ha detto Paradiso dal palco del PalaFlorio di Bari sold out. Il cantante aveva infatti già problemi con la voce durante la data barese del 2 aprile ma dopo essersi chiesto più volte se proseguire il concerto o meno è andato avanti e il pubblico ha molto apprezzato.

