The Silence, il nuovo film horror di Netflix

Il prossimo 10 aprile su Netflix arriva The Silence, film horror molto simile al precedente A Quiet Place. Ecco il trailer del film

Dopo il successo di Bird Box, Netflix decide di puntare ancora sul genere horror e lo fa con The Silence. Il film vede tra i protagonisti Stanley Tucci e Miranda Otto, due attori che vantano grandi film nelle loro carriere. A loro va aggiunta anche Kiernan Shipka, giovane attrice in ascesa, conosciuta per la sua interpretazione in Mad Men nel ruolo di Sally Draper, figlia di Don, e per essere la star principale della serie tv Le terrificanti avventure di Sabrina, reboot di Sabrina vita da strega, anche in questo caso un prodotto targato Netflix.La storia di The Silence racconta le vicende di una famiglia che tenta di sopravvivere in un mondo invaso da creature alate che attaccano le persone. Nello specifico queste creature riescono a scovare gli umani dopo che questi parlano.Si tratta di una formula conosciuta al cinema. Infatti, John Krasinski con A Quiet Place, nella triplice veste di attore sceneggiatore e regista, accompagnato dalla moglie Emily Blunt, ha raccontato una storia pressoché identica un anno fa, riscuotendo un discreto successo e guadagnandosi anche un sequel di prossima lavorazione. Lo stesso precedente successo di Netflix del genere horror, Bird Box, aveva elementi in comune con il film di Krasinkski. In quel caso invece che il proferire parola, quello che non andava fatto era usare la vista.Vediamo se, nonostante la somiglianza con A Quiet Place, The Silence sarà un successo o meno. Il cast promette bene ed anche la regia, affidata a John R. Leonetti, già regista dell’horror Annabelle, è una conferma.

In attesa del film, disponibile su Netflix dal prossimo 10 aprile, ecco il trailer.

Niccolò Sandroni, ilgiornale.it