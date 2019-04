Lorella Boccia rivela la data delle nozze con Niccolò Presta

Lorella Boccia ha rivelato la data del suo matrimonio con Niccolò Presta, figlio del noto agente dello spettacolo Lucio Presta.

I due si sposeranno il prossimo primo giugno. La ballerina e conduttrice del daytime di “Amici”, durante un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”, ha detto: “Manca poco alle nozze. Il matrimonio sarà il primo giugno. Dopo tre anni sposerò il mio compagno. Le nozze e il lavoro sono il miglior antidoto contro il dolore”.

Il dolore a cui Lorella fa riferimento è quello per la morte del padre, scomparso da pochi giorni, che non potrà quindi accompagnarla all’altare. Ad annunciare la triste notizia era stata la stessa Boccia tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Tutto questo non può essere reale perché non sono pronta. Ci siamo persi per fin troppo tempo e proprio quando abbiamo deciso di ricominciare sei scappato. Credo ancora che tu stia riposando e aspetto un miracolo che non arriverà”, aveva scritto Lorella sul social.

“Sarà la tua anima ad accompagnarmi lunga la navata fino all’altare. Ti emozionerai come un bambino quando indosserò l’abito bianco e con orgoglio mi affiderai alla mia anima gemella. Riposa, vola ma resta nel mio cuore per sempre. Addio papà”, aveva poi concluso.

Sandra Rondini, Ilgiornale.it