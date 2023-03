“Masterchef Italia”, Edoardo Franco vince la dodicesima edizione

Nella finalissima, i tre giudici del cooking show hanno premiato il 26enne di Varese

“Masterchef Italia” ha eletto il suo dodicesimo vincitore: Edoardo Franco. Il concorrente ha convinto i tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli con il suo menù “Tutto mondo” ispirato al murales di Keith Haring e basato sui sapori dei tanti viaggi che hanno caratterizzato la sua vita, da Varese alla Scandinavia e Germania. In finale ha battuto Thi Hue Dihn e Antonio “Bubu” Gargiulo.

L’ultima puntata

Quarto classificato di questa edizione è Mattia Tagetto, eliminato al termine del primo episodio della serata in cui è stata ospite la chef Clare Smyth, tre stelle a Londra con il ristorante “Core by Clare Smyth”, allieva di Gordon Ramsey e vincitrice di numerosi riconoscimenti, tra i quali il titolo di “Migliore Chef donna” del mondo nel 2018 per la guida dei 50 Best Restaurants. La chef, accolta per gli ultimi Mystery Box e Invention Test di stagione, ha rivoluzionato anche le regole ai fornelli di MasterChef: per Mattia le prove si sono rivelate fatali, e il 37enne di Bolzano, gestore di una enoteca, ha dovuto togliere il grembiule consolato dagli abbracci degli altri tre finalisti. Nel corso dell’ultima decisiva prova, i finalisti hanno potuto presentare il proprio menù ideato, sviluppato e realizzato in completa autonomia. Il risultato sono stati tre menù estremamente personali, in grado di raccontare le vite e le storie dei tre ragazzi, ma anche tutta la loro crescita vissuta.

Il vincitore

Edoardo Franco, 26enne di Varese, era entrato a MasterChef come disoccupato. Ha vissuto anche in Germania dove lavorava come rider per un servizio di delivery prima di decidere, a causa anche di svariate disavventure sul lavoro, di licenziarsi per dedicarsi alla sua reale passione. Sin dai primi episodi di questa stagione Edoardo è apparso esuberante ed espansivo, brillante e mai banale, nascondendo un carattere dolce e appassionato nella cucina, la sua vera passione, e rispetto alla sua famiglia. Nel descrivere il suo menù dal titolo “Tutto mondo”, ispirato dal titolo del murale realizzato da Keith Haring, il vincitore ha spiegato: “Per me il cibo deve unire e non dividere, il mio intento è quindi quello di mettere d’accordo tutti e tre i giudici con un menù di sapori pensati per gli abitanti di tutto il mondo. I miei piatti sono il frutto delle mie esperienze e dei miei incontri passati, che si fondono con la mia creatività”.

Il premio

Con la vittoria di “Masterchef Italia”, Edoardo Franco porta a casa 100mila euro in gettoni d’oro, l’opportunità di pubblicare un libro di ricette conta casa editrice Baldini e Castoldi. E poi l’accesso a un corso di alta formazione presso Alma, la scuola internazionale di cucina italiana, oltre alla partecipazione al Workshop di Masterchef Academy realizzato con Destinazione gusto.