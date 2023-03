L’ex tronista di Uomini e Donne Federica Aversano denunciata per stalking

(di Federica Zito) Federica Aversano, nota al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne, è stata denunciata dal suo ex fidanzato per stalking. Ora l’ex tronista è iscritta nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano.

La relazione tra i due è finita ancor prima della nascita del loro figlio, Luciano Giuseppe, 4 anni, e come si evince dalle accuse i rapporti tra i due non sono mai stati sereni. Federica sarebbe accusata di alcuni reati come molestie, atti persecutori, vessazioni, violenza ed altro e il suo ex compagno, accompagnato dal suo legale, l’avvocato Goffredo Grasso, ha presentato contro di lei una querela.

La Aversano si difende con un post su Instagram: “Sono uscite notizie assurde. Le denunce ci sono da ambo le parti e non sono quelli gli articoli di riferimento. C’è un bambino e saranno denunciate tutte le persone che diranno menzogne a riguardo”. Il suo avvocato Raffaele Gaetano Crisileo ha dichiarato che potrebbe trattarsi di una denuncia mossa principalmente dalla gelosia.

