Jay Leno torna in tv con un “nuovo volto” dopo il terribile incidente

L’ex presentatore del Tonight Show era rimasto gravemente ustionato al volto, alle mani e al petto

L’ex presentatore del Tonight Show Jay Leno è tornato in tv con un “volto completamente nuovo” dopo le ustioni riportate al viso, al petto e alle mani in un terribile incidente lo scorso novembre. Accolto da un forte applauso ha partecipato al “The Kelly Clarkson Show” dove ha scherzato sulla sua faccia: “Questo è come un volto nuovo di zecca. Per la seconda volta nella mia carriera, sono il nuovo volto della commedia”, ha detto.

Leno si trovava nel proprio garage di Burbank dove custodisce la sua mitica collezione di circa 180 auto, oltre a 160 moto, quando una di esse ha preso fuoco. “Stavo lavorando su un’auto. Avevo la faccia piena di benzina e ha preso fuoco. Stavo mangiando un Dorito caldo e mi è rimasto in faccia”, ha scherzato.

Per fortuna l’amico che era con lui lo ha immediatamente soccorso. “Mi ha tirato fuori e mi è saltato addosso e in un certo senso ha spento il fuoco”. Recentemente, Leno ha riportato alcune fratture in un secondo incidente. Un periodo sfortunato esorcizzato con il sorriso in tv e con una sorpresa per le infermiere che lo hanno assistito durante la degenza: un weekend alle Bahamas.