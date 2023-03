“GF Vip Party”, lo scherzo di Alfonso Signorini a Pamela Prati: ecco la sua reazione

Nel corso del format in onda su Mediaset Infinity, la showgirl ha commentato quello che ha vissuto durante le prove della puntata

Alfonso Signorini non smette di punzecchiare Pamela Prati, anche dopo il “Grande Fratello”. Nel corso della puntata di “GF Vip Party”, il format di Mediaset Infinity in onda in contemporanea al reality, sono andate in onda le immagini dello scherzo per la showgirl orchestrato dal conduttore. Il presentatore, con l’aiuto di Carmen Russo, durante le prove della serata ha finto di voler stravolgere le inquadrature della coreografia che le due avrebbero dovuto eseguire. In studio, Signorini dice chiaramente a Pamela di preferire prima un inquadratura su Carmen Russo: uno smacco per Prati che, attonita, accetta le indicazioni del conduttore senza però nascondere le proprie perplessità.

Ospite di Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge al “GF Vip Party”, Pamela Prati ha poi potuto rivedere le immagini di quel momento, svelando il dietro le quinte: “Dopo ore di prove del balletto arriva Alfonso che ribalta tutto – ha raccontato Prati -. A un certo punto non avevo più neanche la saliva. Fammi capire, cosa sta succedendo?”. Rivedendosi in quel filmato, la diva de Bagaglino ha poi agginto: “Dopo Signorini si è avvicinato perché gli ho fatto tenerezza… Gli ho detto: ti amo, ma sei tremendo. Ero morta, non ci potevo credere! La mia faccia diceva tutto. Ero distrutta, la divisione era perfetta, tra una paillette e l’altra tra me e Carmen si era sistemato un po’ tutto, arriva lui e aveva scombussolato di nuovo l’esibizione”.