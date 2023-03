Film stasera in TV da non perdere venerdì 3 marzo 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 3 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Infinite Storm, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Naomi Watts in un survival drama tratto da una storia vera. Una scalatrice cerca di sopravvivere durante una tormenta.

Il curioso caso di Benjamin Button, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

David Fincher dirige Brad Pitt in un film basato su una storia di F.S. Fitzgerald. Un uomo nasce vecchio e, man mano che gli anni passano, diventa sempre più giovane.

Ritratto di signora, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Nicole Kidman e John Malkovich in un film di Jane Campion. Una ricca ereditiera rifiuta costantemente i suoi spasimanti.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Cool Dog – Rin Tin Tin a New York, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film per tutta la famiglia. Un cane rintraccerà il suo giovane padrone andando da solo a New York.

Quel momento imbarazzante, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Divertente commedia con Zac Efron. Tre amici fanno un patto per rimanere single ma cederanno alle tentazioni.

Bad Moms 2 – Mamme molto più cattive, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Mila Kunis e Susan Sarandon in uno scatenato sequel natalizio.

Scusate se esisto!, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Paola Cortellesi e Raoul Bova in una commedia. Rientrata in Italia, un architetto lavora a un’idea geniale mentre cerca l’amore.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Jack Reacher – La prova decisiva, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Tom Cruise e Rosamunde Pike in un action. Un ex poliziotto torna in scena per indagare su una strage.

Una preghiera prima dell’alba, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Joe Cole in un action cruento ispirato a una storia vera. Un pugile clandestino finisce in uno dei più duri penitenziari thailandesi.

FILM WESTERN DA VEDERE STASERA IN TV

Django, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Matthias Schoenaerts nella serie tv Sky Original ispirata al film di Sergio Corbucci. Un pistolero in cerca di vendetta combatte per una figlia che credeva perduta.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

The Good Sheperd – L’ombra del potere, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Matt Damon e Angelina Jolie in un film sulle mosse della CIA di e con Robert De Niro.

I PROGRAMMI IN CHIARO

The Voice Senior, ore 21:25 su Rai 1

Edizione over 60 del talent show The Voice, nel quale i cantanti si cimenteranno di fronte ai giudici.

N.C.I.S., ore 21:20 su Rai 2

Ennesima stagione della serie tv crime con protagonista Mark Harmon che vede agire un dipartimento speciale della Marina degli Stati Uniti.

Souvenir D’Italie, ore 21:20 su Rai 3

Francesco Montanari narra la vita di Lelio Luttazzi in un documentario.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

Buongiorno, mamma! 2, ore 21:20 su Canale 5

Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e Stella Egitto nella seconda stagione del family drama.

Jack Reacher – La prova decisiva, ore 21:20 su Italia 1

Tom Cruise e Rosamunde Pike in un action. Un ex poliziotto torna in scena per indagare su una strage.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7

Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

Alessandro Borghese – 4 ristoranti, ore 21:30 su TV8

Lo chef Alessandro Borghese torna con il suo programma più famoso, arrivato ormai alla sesta stagione.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza l’attualità tra mille risate.