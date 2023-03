Bianca Atzei mostra le cicatrici del cesareo, attaccata dagli hater

Posa in lingerie allo specchio per mostrare i segni lasciati dal parto ma c’è chi la accusa di esibizionismo

Bianca Atzei posa in intimo sui social e mostra i segni lasciati dal parto. La cicatrice del cesareo è visibile, e lei facendola vedere ai follower spera di mandare un messaggio di accettazione. La cantante è diventata mamma di Noa Alexander, nato il 18 gennaio dalla relazione con Stefano Corti. Gli hater però la prendono di mira, accusandola di esibizionismo.

Bianca Atzei in slip e reggiseno è bellissima nelle sue pose social, mentre davanti allo specchio sfoggia il suo corpo post-partum. La cicatrice del cesareo si vede e lei ne va fiera: “Hai lasciato sul mio corpo il segno più bello della mia vita”, scrive. Noa Alexander è stato un figlio tanto desiderato e l’averlo finalmente tra le braccia per lei è una gioia immensa. “Se non ti copri chiedo il mantenimento” scherza Stefano Corti, evidentemente orgoglioso della sua compagna.

Gli attacchi degli hater

“Sembra che ha partorito solo lei”, “Tutto questo per far vedere che sei in forma” scrivono gli hater a commento del post di Bianca Atzei. “Forse dovresti leggere meglio. Questo è un segno di incoraggiamento per tante mamme che non si vedono bene”, specifica la cantante.

La nascita di Noa Alexander

Bianca Atzei e Stefano Corti hanno annunciato di essere diventati genitori con una tenera foto dall’ospedale mentre stringono tra le braccia il piccolo Noa Alexander. “Finalmente”, hanno scritto soltanto. Il piccolo è stato a lungo desiderato dalla cantante e dalla iena (già padre di Gabriele, nato da una relazione precedente che vive a Marsiglia con la madre). A lungo avevano provato a concepire poi avevano fatto ricorso alla fecondazione assistita. Quando tutto sembrava andare per il meglio, a ottobre 2021 hanno dovuto affrontare il dolore per un aborto spontaneo. Non hanno mai smesso di crederci e alla fine hanno realizzato il loro sogno.

Gravidanza social

Bianca Atzei ha documentato sui social la sua gravidanza. Dopo l’annuncio della dolce attesa, ha condiviso con i fan gioie e dolori: dall’ecografia, alle foto del gender reveal, fino alla paura a seguito del ricovero in ospedale per una brutta polmonite. Con il pancione ha posato nuda sfoggiando le forme, e ora che Noa Alexander è nato mostra con lo stesso orgoglio i segni che la maternità ha lasciato sul suo corpo.