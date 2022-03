Chiara Ferragni e Fedez a Disneyland Paris, ritratto di famiglia felice

Chiara Ferragni ha la capacità innata di destreggiarsi con il sorriso tra mille e più impegni, dando prova di un metodo di organizzazione famiglia-lavoro davvero invidiabile. E così, mentre si trovava a Parigi per presenziare alle principali sfilate, la business woman ha trovato il tempo per fare tappa a Disneyland Paris.

Con lei, ovviamente, la sua adorata famiglia: il marito Fedez e i piccoli Leone e Vittoria. I Ferragnez al gran completo hanno fatto il pieno di attrazioni a tema nell’immensa area targata Disney, godendosi dolcetti e patatine, come da copione. Non solo: per far felici Leo e Vitto, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di prenotare un soggiorno all’interno di Disneyland. Imperdibile la camera da letto in stile Spider Man, apprezzatissima da Leone.



Sembra proprio che anche i genitori siano al settimo cielo, tornati bambini per qualche ora! Senza contare l’effetto super romantico dell’iconico castello Disney illuminato. E infatti tra Chiara Ferragni e Fedez scatta il momento baci e tenerezze.



vanityfair.it