Al via il cortometraggio “Il costo di un miracolo” con Stefano Fresi

Si sono tenute, il 25 e 26 febbraio, nel Comune di Tivoli, le riprese del cortometraggio “Il costo di un miracolo” con la regia di Sabina Pariante, prodotto da ZTV Production.

La ZTV Production Srl di Roma, è una società che si occupa della realizzazione di lungometraggi, cortometraggi, audiovisivi e di eventi collaterali legati al mondo del cinema e dello spettacolo a tutto tondo. Il CEO, Sergio Romoli, gestisce la società con la sua esperienza pluriennale da manager, produttore cinematografico e televisivo. La ZTV Production sta attualmente producendo un lungometraggio in partnership con RAI CINEMA, annovera diversi lungometraggi già prodotti.

A coprodurre il corto la Settembre Produzioni, con la partecipazione di Almas e della Film Commission Tivoli. Financial Manager, Sonia Giacometti.

Una storia di forte impatto emotivo, quella del cortometraggio “Il costo di un miracolo”, con una narrazione che si lega all’esistenzialismo dell’anima interiore, che riflette sentimenti e condizioni di vita, nel contesto di uno spaccato di umanità contemporanea.

I protagonisti mettono in scena una quotidianità cruda ma che nel contempo canta le virtù degli sconosciuti e l’amore verso il prossimo, puro come l’amore di un bambino. Il quadro della narrazione, viene dipinto in maniera lucida in un intreccio di temi di grande attualità, fino ad arrivare ad un epilogo inaspettato.

Un’idea vera, contemporanea con un cast d’eccezione, tra cui spicca Stefano Fresi nel ruolo di Giobbe; il ruolo di Gabriele, il bambino “dal cuore grande”, è interpretato da Francesco Ferrazza, mentre Raffaele De Carlo sarà Roberto, il padre del bambino. Infine, Claudio Collevecchio nel ruolo del Chirurgo.

Il progetto è affiancato dall’Hair and Makeup designer Aldo Signoretti. Ai costumi Eva Coen.

“Riteniamo doveroso un ringraziamento alla troupe e agli attori, in particolare a Stefano Fresi che si è detto subito disponibile a partecipare al cortometraggio, per la collaborazione ed il supporto speciale ed unico che ci hanno permesso di far diventare realtà un progetto che speriamo arrivi dritto al cuore”- E’ quanto ha dichiarato il CEO di ZTV Production, Sergio Romoli.

“L’affetto e la stima tra me e la regista è un legame che è iniziato nel 2008 e non si è più interrotto. Infatti è il terzo lavoro che facciamo insieme. Voglio ringraziare la produzione e tutta l’ottima squadra di professionisti di primo livello che hanno preso parte al progetto” – Così l’attore Stefano Fresi sul set.

Stefano Fresi inizia dal teatro, ma diventa conosciuto al pubblico nel 2005, in seguito al debutto sul grande schermo con il ruolo – propostogli da Michele Placido – de “Il Secco” in Romanzo Criminale. Il successo di Fresi si deve all’entrata nel cast di “Smetto quando voglio”, nei panni di “Alberto”; ruolo che lo ha portato anche a una candidatura al David di Donatello come Miglior attore non protagonista.