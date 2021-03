Rai1, torna “Oggi è un altro giorno”. Interverranno Pino Strabioli e Gigi Marzullo

Alle 14.00, tornerà la giornalista Serena Bortone e lo fa con lo stile che l’ha sempre contraddistinta: autorevolezza, competenza e simpatia questa volta messe al servizio di un programma “popolare”, ma sempre attento all’attualità e al dibattito pubblico. “Oggi è un altro giorno”, lo spazio che apre il pomeriggio di Rai1, riassume il senso di questo spirito dei tempi dove ospiti, storie e confronti saranno al servizio di un programma che ogni giorno vuole raccontare come il Paese abbia voglia di ritrovare la sua normalità ricominciando dai racconti delle persone celebri e non solo per capire, per condividere, per conoscere meglio la realtà dell’oggi. In uno studio pensato come un moderno “loft” metropolitano, personalizzato e caldo, la conduttrice accoglierà un gruppo di amici che la accompagneranno nel corso delle puntate con i quali condividerà argomenti all’ordine del giorno, incontrerà personaggi noti che si racconteranno attraverso interviste intime, animerà confronti su questioni che dividono l’opinione pubblica. I toni saranno quelli di una persona curiosa e competente, empatica e capace di mettere a proprio agio gli ospiti per creare un’occasione per il pubblico di essere coinvolto da piccole e grandi notizie con una chiave molto più larga della sola informazione. Essere nell’attualità per leggerla con punti di vista che invitino al ragionamento anche a partire da fatti e vicende apparentemente più di costume ma che in realtà offrono spunti per intravedere temi che attraversano la società. Oggi interverranno, tra gli altri, Pino Strabioli e Gigi Marzullo.