Irama via da Sanremo: ‘Deve ritirarsi e andare in quarantena’. Rimane però una speranza…

Deve rinunciare alla gara dopo che un componente del suo staff è risultato positivo al Covid. Amadeus chiederà agli altri 25 big il permesso di cambiare il regolamento del festival

Irama deve andare via da Sanremo, secondo regolamento deve ritirarsi e rinunciare alla gara dopo che un componente del suo staff è risultato positivo al Covid. Secondo il protocollo deve andare in quarantena. Il suo festival potrebbe finire ancora prima di iniziare, rimane però una speranza: Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse, chiederà agli altri 25 Big il permesso di cambiare il regolamento del festival e farlo partecipare lo stesso mandando in onda la registrazione delle prove.

Irama è abbattuto. Dicono sia chiuso in camera in hotel in lacrime. Aspetta la decisione degli altri colleghi, ma sa comunque che lui all’Ariston non potrà più esserci: rimanere in gara è solo una piccola consolazione.

Ieri, nella serata iniziale di Sanremo, l’esibizione di Irama era stata rinviata, in attesa di conoscere il risultato del test molecolare del membro del suo staff, anche se l’artista ex Amici 25enne è risultato negativo al tampone. Ora, data la conferma della positività di uno di quelli che fanno parte dela sua squadra, non può più cantare dal vivo: entra in lockdown.

“Attendiamo comunicazione ufficiale della Asl ma a norma di regolamento Irama dovrebbe ritirarsi perché il collaboratore risultato positivo all’antigenico è risultato positivo anche al molecolare e anche un altro collaboratore è risultato positivo. A norma di regolamento e di norme sanitarie, nonostante Irama sia risultato negativo anche al molecolare, deve entrare in quarantena e non può tornare ad esibirsi all’Ariston, quindi dovrebbe ritirarsi”, spiega vicedirettore di Rai1 Uno, Claudio Fasulo.

Amadeus regala una speranza al ragazzo, però, con la sua proposta: “Come diceva Fasulo, da regolamento Irama si dovrebbe ritirare. Ho pensato che purtroppo questo potrebbe accadere anche ad altri cantanti in gara. Un artista potrebbe trovarsi a saltare anche la finale. Chiedo a tutti i cantanti, se sono d’accordo di tenere in gara Irama, mandando in onda il video della prova generale. Questo permetterebbe a Irama di essere in gara”.





