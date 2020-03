Rai Storia, nuovo appuntamento con le “Storie della tv”

Enzo Tortora è passato alla storia per il clamoroso errore giudiziario di cui è stato vittima. Ma Tortora è stato, prima e soprattutto, un grandissimo presentatore e autore televisivo. Un uomo che con la sua cultura e la sua ironia ha lasciato un segno indelebile in 30 anni di televisione italiana. Enzo Tortora, l’inventore di format (e basta dire “Portobello” per dare l’idea), è al centro del secondo appuntamento con “Storie della tv” – il ciclo di Alessandro Chiappetta ed Enrico Salvatori scritto con Stefano Di Gioacchino e con la consulenza e la partecipazione di Aldo Grasso – in onda in prima visione alle ore 21.10 su Rai Storia. A parlare di Enzo Tortora – oltre a Pippo Baudo e Renzo Arbore che “accompagnano” tutte le puntate della serie – sono Enza Sampò, Lino Patruno, Bruno Voglino, Peppo Sacchi, fondatore di Telebiella, e Wally Giambelli, moglie di Renzo Villa che con Enzo Tortora creò Antenna 3 Lombardia.