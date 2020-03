Lodovica Comello incinta: “Maschio. Coronavirus? Quarantena, sto a casa”

Lodovica Comello aspetta un maschietto. Tra due settimane il parto. “Coronavirus? Mi sono messa in una sorta di quarantena”.

Manca poco. Tra circa due settimane, Lodovica Comello (29 anni) diventerà mamma per la prima volta. Accoglierà, con il marito Tomas, un bel maschietto. Per la conduttrice di Italia’s got talent (causa gravidanza, la finale che andrà in onda in diretta su Tv 8 sarà condotta da Enrico Papi), si tratta del primo figlio e le emozioni sono alle stelle. Lei vive a Milano e in questi giorni, in tutto il Nord Italia (e non solo), si parla molto di coronavirus, che sta allarmando diverse zone del mondo. E a proposito dell’epidemia…

“Sto bene, grazie. Gli ultimi giorni di maternità cadono in concomitanza del coronavirus, mi sono messa in una sorta di quarantena e sto a casa”. Così Lodovica a Tv Sorrisi e Canzoni, settimanale a cui ha concesso un’intervista dove ha ribadito che il figlio non è stato cercato. “Eravamo nell’ottica: ‘Se viene, viene’. Ed è arrivato, una sorpresa, ma non scioccante, è un maschietto”. Il nome? Si sa già? Naturalmente la Comello lo ha già scelto assieme al marito, ma preferisce tenerlo per sé al momento: “Per ora, però, lo teniamo per noi.” Spazio quindi a un simpatico aneddoto sul giudice di Italia’s got talent Mara Maionchi, la quale, non appena saputa la notizia, l’ha spifferata ai quattro venti.

“Mara è stata la prima a cui l’ho raccontato”, narra Lodovica, riferendosi sempre alla gravidanza. “Glielo avevo rivelato – aggiunge – una sera in hotel prima di andare a dormire, stavamo bevendo una camomilla e le ho detto che era ancora un segreto”. Segreto che però è durato dall’oggi al domani: “Lei, che ‘non si tiene un cecio in bocca’, il giorno dopo, mentre era seduta al tavolo dei giudici, l’ha raccontato agli altri, ma essendo microfonata, tutti quelli della troupe collegati in cuffia l’hanno saputo”.













