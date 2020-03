Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene Show”

Stasera, alle ore 20.45 la nuova fascia “Iene.it: aspettando Le Iene” di Giulia Innocenzi (in diretta Facebook sulla pagina de Le Iene, su Iene.it e su Mediasetplay) vede in collegamento il sindaco di Casalpusterlengo Elia Delmiglio che, dal cuore della zona rossa colpita dal Coronavirus, chiede di poter riaprire le attività commerciali prima che sia troppo tardi.

In prima serata, su Italia 1, appuntamento con “Le Iene Show” condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con la Gialappa’s Band. Tra i servizi della puntata:

la nuova inchiesta di Luigi Pelazza riguarda la presunta “mafia del carburante” che vedrebbe coinvolte anche due società venete: la Cordioli Petroli srl e la Energy Group srl. L’operazione consisterebbe nell’acquistare prima il carburante da compagnie petrolifere estere, in particolare slovene, per poi rivenderlo in Italia a prezzi particolarmente competitivi, nonostante il prezzo d’acquisto sia più alto di quello venduto. Tale meccanismo sarebbe reso possibile da figure intermediarie – broker che forniscono servizi sulle forniture e sulla compravendita di prodotti petroliferi – che sembrerebbero però non pagare l’Iva. Un giro di affari che farebbe quindi perdere allo Stato quasi 5 miliardi di euro. Alle due società venete la Iena ha provato a chiedere spiegazioni.



Il viaggio nelle eccellenze ospedaliere italiane continua con l’Ismett di Palermo, una delle strutture più all’avanguardia per quanto riguarda i trapianti, in cui opera il professor Jean de Ville. L’ospedale, nato negli anni novanta, rappresenta un punto di riferimento per tutta la sanità del sud d’Italia – spesso purtroppo nota per casi di malasanità – con più di 500 trapianti all’attivo e quasi il 100% di risultati. Gaetano Pecoraro assisterà ad un intervento eccezionale, un trapianto pediatrico fatto da donatore vivente: una mamma donerà parte del proprio fegato al suo bambino di otto mesi.

In seconda serata, sempre su Italia 1, nuovo appuntamento con “Angelo Duro – Perché mi stai guardando?”, lo spettacolo che ha registrato enorme successo di critica e di pubblico. Dopo il sold out in tutta Italia, Angelo porta sul piccolo schermo lo show registrato al Teatro Manzoni di Milano: tre capitoli settimanali in cui racconterà la sua storia in modo dissacrante e diretto, facendo ridere e riflettere. Nella seconda puntata, Angelo affronterà “La crescita” e spiegherà perché quando si diventa genitori non si riesca più a capire i propri figli e come giudicare non sia un atto presente in natura. Inoltre, racconterà di come la meritocrazia possa rovinare un paese e perché tradizioni di famiglia ed economia non vadano di pari passo.